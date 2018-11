René Sebastian uit Best in race voor beste drone-filmer van Nederland

VideoBEST - Vliegen met een drone is voor René Sebastian (32) een uitlaatklep. ,,Als ik moe thuiskom van een dag werken is er niets mooier dan even af te schakelen. Al is het maar één batterij leegmaken.”

De beelden doen in de verte denken aan een partijtje Zwerkbal uit de Harry Potter-films, alleen dan zonder publiek of spelers op bezems. Twee drones racen achter elkaar aan, zo dicht bij elkaar als mogelijk. Ze vliegen onder poortjes, over een pad en tussen de bomen door. De 360 graden camera van René Sebastian uit Best is op een van de quadcopters geplaatst en volgt het andere.

Volledig scherm René Sebastian uit Best is met een video van twee racende drones genomineerd voor de Drone Awards 2018. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Het was een probeersel, vertelt Sebastian. Maar wel eentje die onbedoeld goed is uitgepakt. ,,Er zijn video's waren ik dagen over doe, maar deze beelden heb ik in een uur tijd gemonteerd. En toch is deze in korte tijd over het hele internet gegaan. Op (videokanaal, red.) Dumpert ging hij viraal, op Youtube had ik plots 24.000 hits. Er was zelfs een Amerikaans tv-programma dat mijn video heeft besproken met commentaar", zegt hij.

En nu is hij dan als een van de vier genomineerden in de categorie racing van de Drone Awards 2018, een wedstrijd die binnen de Nederlandse drone-wereld inmiddels wel op enige status kan rekenen. Met een beetje geluk kan hij dus de beste drone-filmer van Nederland worden.

Filmen en ook racen met een drone is een hobby - of zo je wil sport - die nog niet zolang bestaat. Pas sinds een paar jaar is de techniek zo ver dat het ook echt mogelijk is om meer te doen met een drone dan een beetje hoekig opstijgen, stukje vliegen en weer dalen. ,,Ik werk bij een mediabureau en ben daar onder meer verantwoordelijk voor videoproducties. In 2010 heb ik met een collega onze eerst film gemaakt met een drone. De techniek was nog minimaal, maar het was fantastisch om beelden vanuit de lucht te maken.”

Zes jaar later ziet Sebastian op Youtube een video voorbijkomen van een race in Amerika, waar piloten met hun lichtgevende drones het tegen elkaar opnemen in een oude fabriek. ,,Ze manoeuvreren knap door allerlei doorgangen. Dit was niet suf op- en neervliegen. Ik was meteen verkocht. Het duurde een maand. Toen had ik mijn eerste drone gemaakt en ben ik gaan vliegen.”

Voor Sebastian is met zijn drone vliegen een uitlaatklep. ,,Als ik moe thuiskom van een dag werken is er niets mooier dan even af te schakelen van de dag, even alle stress eruit. Al is het maar één batterij leegmaken.” Dat hij nu is genomineerd, vindt hij tof. ,,Maar het mooiste van deze wedstrijd vind ik dat de organisatie deze sport op de kaart zet.”