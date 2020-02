Respect voor I Love Papgat

Onmisbare schakels in het carnavals­ple­zier: Van hoftapper tot schatbe­waar­der

19:00 Ze staan altijd in de schaduw van de Prins of Prinses, maar zijn eigenlijk minstens zo belangrijk. Het gevolg van de hoogheden uit de regio kent talloze bijzondere functies: van hoftapper tot schatbewaarder. We zetten er een aantal voor een keer in het zonnetje.