Restaurant Jasmine Garden gooit het roer om

De gerechten zijn in kleine porties te bestellen. Er is voor ieder wat wils. Yang nam speciaal voor de sushi een nieuwe Chinese kok aan die drie jaar in Japan gestudeerd heeft op het maken van sushi. ,,Ik denk dat we hiermee een perfecte aanvulling zijn voor Oirschot.”

Kooktechnieken

Xianjing Yang, roepnaam Jing, is sinds 2015 eigenaresse van Jasmine Garden. Haar vriend werkt in de keuken, hun drie kinderen gaan in Oirschot naar de basisschool. Op 17-jarige leeftijd kwam ze naar Nederland, waar haar vader toen al tien jaar werkzaam was als chef-kok bij een vorige Chinese eigenaar. Yang: ,,Mijn vader is inmiddels overleden, maar via mijn oom die bij mij in de keuken werkt, luister ik heel graag naar de verhalen over hem.” Over zijn kooktechnieken, altijd op zoek naar nieuwe gerechten. En over hoe haar vader was. Dat maakt deze plek voor haar heel bijzonder, ze voelt zijn aanwezigheid. ,,Ik ben zo trots, blij en gelukkig om dit restaurant te runnen. Het zijn zulke fijne mensen hier in Oirschot. Bij de opening vorige week kon ik wel een winkel beginnen, zoveel bloemen kregen we.”