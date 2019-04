Reuma houdt kunstenares uit Best niet tegen

In plaats van de kunstacademie koos Jeanne Buijtels ervoor om in de leer te gaan bij ruim twintig kunstenaars. Ze heeft een eigen atelier in Best, waar ze ook haar eigen werk tentoonstelt. Nu is ze uitgenodigd door de organisatie van de kunstroute om te komen exposeren op een andere locatie: bedrijvencentrum De Ronde 15 in Best. De expositie opent op vrijdag 26 april. ,,Ik heb de kunstroute mee opgericht, maar ben nu alleen nog deelnemer”, zegt de kunstenares. ,,Vanwege mijn reuma heb ik veel zaken moeten afbouwen. Zo ben ik ook tot de twee nieuwe kunststromingen gekomen.”