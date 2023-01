Rick van Stippent sleept na dik 48 uur record auto's poetsen in de wacht: ‘Het was pittiger dan gedacht’

met videoBEST - Ondernemer en vlogger Rick van Stippent heeft het geflikt: 48 uur aan één stuk auto's poetsen in zijn bedrijf in Best. Het wereldrecord heeft ie daarmee op zak. En hij maakt kans op een vermelding in het Guinness Book of Record.