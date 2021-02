Rijgedrag van man die jongen zwaar verwondde in Best is ‘walgelijk en schandalig’: negen maanden cel geëist

Officier Patrick van Hees was dus niet onder de indruk van het huilen van de verdachte (24). Die zei dat familie en vrienden hem in de steek hadden gelaten. Ook Van Hees was boos. Niet alleen was er dat latere te hard rijden, ook had de werkgever van de man hem gewaarschuwd omdat weggebruikers belden over gevaarlijk rijgedrag. Het ergste volgens Van Hees: meteen na het ongeluk had hij alle schuld op het slachtoffer geschoven. Díe had niet uitgekeken.