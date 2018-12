Rijksadviseurs: ‘Zet intensieve landbouw op industrieterrein’

In het Nederland van de toekomst is nog steeds plaats voor intensieve veeteelt. Maar dan wel op een bedrijventerrein, en niet meer in het buitengebied. Dat stelt het College van Rijksadviseurs, een belangrijk adviesorgaan voor de rijksoverheid, in de donderdag gepresenteerde toekomstvisie Panorama Nederland. ,,Het wordt tijd dat we intensieve veehouderij als een industrie gaan behandelen”, stelt collegevoorzitter en rijksbouwmeester Floris Alkemade uit Sint-Oedenrode. ,,Vroeger was het platteland de meest logische plek was om dieren te houden. Maar door schaalvergroting is de logica uit het landschap verdwenen. Er zijn te veel industriële elementen die de kwaliteit van het buitengebied aantasten.”