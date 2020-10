Rijksbouwmeester Floris Alkemade draagt steentje bij aan toekomst Goede Herder Kerk in Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE - Een heuse zoektocht is het geworden: de beste oplossing om de herbestemming wonen van de Goede Herder Kerk in Sint-Oedenrode vorm te geven. Ook architect, rijksbouwmeester en Rooienaar Floris Alkemade droeg ideeën aan.

Sinds begin augustus is er al commotie over de herbestemming van de Goede Herder Kerk. Koper en Rooienaar Joost van Dijk maakte samen met ontwikkelaar Vastlab een plan, zodat er na zeven jaar leegstand nieuw leven voor het gebouw komt. Met inachtneming van een aantal randvoorwaarden, want het gebouw werd in 2016 bestempeld als gemeentelijk monument.

Diverse stichtingen roerden zich met de dringende vraag om het initiële plan nog eens grondig te bekijken, omdat er daarbij te veel verloren zou gaan aan het gebouw.

Daarom werd onlangs een bezoek van de monumentencommissie aan de kerk meteen gebruikt als informatie- en discussiemiddag. Ook aanwezig daar: Floris Alkemade. Onder meer om de waarde en het belang van de Goede Herder toe te lichten. Alkemade verwerkte op basis van de gesprekken die middag een aantal ideeën in een tweetal schetsen, en ook zijn visie op het geheel. ,,Een bijdrage aan het onderzoek naar herbestemming”, noemt Alkemade het. ,,Niets meer en niets minder. Het is heel belangrijk dat alle mogelijkheden zijn onderzocht en bekeken. Een poging om te helpen om tot een goede afgewogen beslissing te komen.” Dit alles op persoonlijke titel, benadrukt hij: ,,Door de betrokkenheid die ik voel bij het lot van dit gebouw. Er is nu geen functie voor en de bouwkundige staat gaat hard achteruit, er moet dus snel wat gebeuren.”

Woonunits

Volgens Alkemade zou de nieuwe woningbouw in een mogelijk reversibele – omkeerbare – vorm gemaakt moeten worden, zodat het gebouw niet verloren gaat en er altijd weer teruggeschakeld kan worden naar de oude staat. Daarbij gaat hij uit van een combinatie van wonen en handhaving van een deel van het gebouw voor publieke functies. ,,Bijvoorbeeld door met houten, geprefabriceerde woonunits te werken die als een soort meubelstukken in het gebouw worden geschoven of er aan de buitenzijde aan worden toegevoegd. Verplaatsbare units van de beste kwaliteit: duurzaam, licht, en met een hoge restwaarde.”

Alkemade bood zijn visie ook aan bij eigenaar Van Dijk en Vastlab. Die hebben de ideeën van Alkemade zeer serieus meegenomen in hun eigen plannen. Als ook alle gesprekken met omwonenden en de agerende stichtingen, vertelt Vic Sol namens Vastlab. Vrijdag 2 november presenteren zij vijf planvarianten aan de monumentencommissie, de gemeente velt later het definitieve besluit. Sol: ,,De plannen variëren van alle woningen in de kerk tot alle woningen erbuiten. En alles daartussen in. En als belangrijkste uitgangspunt: reversibele woningen die te gast zijn. In, aan of rond de kerk.”