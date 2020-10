Riny wás vrolijkheid en gezelligheid

Riny Groot is geboren in Appeltern maar ze paste zich zonder moeite aan: eerst in Nijnsel en later in Olland. Naast de zorg voor haar grote gezin vond ze ruimte om achttien jaar lang secretariële taken te vervullen in het Nijnselse schoolbestuur en dertig jaar als organist zondags liederen van het Nijnselse kerkkoor te begeleiden. De gemeente zocht een beheerder voor het Nijnselse gemeenschapshuis en Riny meldde zich. Nijnsel kon zich geen betere gastvrouw wensen. Met twee rechterhanden, organisatietalent en tomeloze energie verzorgde ze bruiloften, uitvaarten, dansavonden en bood ze Nijnselse verenigingen een prettig thuishonk. Want vrolijkheid en gezelligheid waren haar karma.

Mensen bij elkaar brengen

Nauwelijks woonde de familie Groot in Olland of ze werd voorzitter van de plaatselijke KBO. Een sympathieke voorzitter met oog voor belangrijke seniorenzaken. Ze bracht mensen bijeen en onder haar leiding werd het eetpunt in de Loop’r een succes. Ook koken met leerlingen van het Elde College viel in de smaak en betekende een viergangenmenu voor Ollandse senioren. Vergat ’n KBO-lid zich aan te melden voor de geplande busreis? Dan ging ze er even persoonlijk langs. ‘Samenzijn is goed voor een mens’, was haar motto. Was er extra geld nodig voor bijvoorbeeld een biljart? Riny vond verscholen geldpotjes. Vergaderingen werden accuraat afgewerkt zodat er tijd overbleef voor een gezellig glaasje. Ze stond klaar voor anderen, bracht senioren in haar Opel naar uitjes maar maakte er ook geen punt van om zelf hulp te vragen bij moeilijke karweitjes.