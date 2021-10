Rob Kemps zag winst Televizier-Ster Talent niet aankomen: ‘Ster komt bij de platenspeler in de huiskamer te staan’

‘Sjieke’ zorgvilla is helemaal ingebur­gerd in Son

5 oktober SON - Jos Lombarts was vijf jaar geleden samen met zijn vrouw een van de eerste bewoners van zorgvilla De Kleine Heide in Son en Breugel; zijn vrouw had zorg nodig en hij wilde bíj haar wonen. De ‘chique’ zorgvilla die geopend werd bood uitkomst. Keken de dorpsbewoners aanvankelijk argwanend naar dit initiatief voor de rijken, inmiddels is het dorp om.