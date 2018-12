Rob - Snollebollekes - Kemps uit Best: 'Binnen no-time uitverkocht? Ik dacht dat ik in Bananasplit zat’

BEST - De walk of fame voor de ingang van het Gelredome in Arnhem is imposant. Beroemde artiesten als Bruce Springsteen, Lady Gaga en Madonna traden daar al op in een uitverkocht stadion en kregen hun erkenning. Aan die reeks ere-tegels wordt eind maart die van de 33-jarige Rob Kemps uit Best toegevoegd. Hij verkocht als feestact Snollebollekes in twee uur alle kaartjes voor zijn concert op 30 maart. Het meteen ingeplande extra concert op 29 maart was nog sneller uitverkocht. Samen zestigduizend kaartjes. ,,Ik sta in een mooi rijtje hè? Maar niemand heeft zo snel uitverkocht als ik”, zegt hij vol trots.

Volledig scherm BEST - Rob Kemps (Snollebollekes) © Jean Pierre Reijnen Terug naar oktober van dit jaar. Kemps schrikt eerst nog even als zijn manager Adrie van den Berk hem benadert. Die heeft contact gehad met evenementenorganisator Matrix. Ze zien wel iets in het plan voor een stadionconcert van Snollebollekes. Zijn muziek is populair bij grote massa’s. Dat is onder meer gebleken bij de huldiging van de Oranje Leeuwinnen die Europees kampioen werden. Het nummer links-rechts is de grote hit. Dat geldt ook voor de huldiging van PSV op het Stadhuisplein en de door Max Verstappen gewonnen Grand Prix in Oostenrijk. Massaal springen mensen van links naar rechts. Dat kan ook in een stadion, is de gedachte. ,,Ik dacht in eerste instantie: moeten we niet beginnen bij het Beursgebouw, de Brabanthallen in Den Bosch of de AFAS in Amsterdam? Maar toen het balletje begon te rollen, vond ik het al snel vet.”

Geen totale flop

De entertainer uit Best hoopt op tienduizend verkochte kaarten, want dan staat het veld in de Gelredome lekker vol en is het geen totale flop. Als manager Van den Berk hem kort na de start van de kaartverkoop belt, gelooft hij zijn oren niet. Binnen 78 minuten zijn de eerste dertigduizend tickets al verkocht. ,,Ik dacht dat ik in het tv-programma Bananasplit met Frans Bauer zat, ik kon het niet geloven.”

Wegens het grote succes wordt snel een tweede concert geopperd, maar Kemps houdt die boot aanvankelijk af. ,,Ik was toen de man die na amper een uur had uitverkocht en was bang dat het bij een tweede show zou tegenvallen. Matrix wist toen dat een tweede uitverkochte show ook zou lukken, gezien de vele voorinschrijvingen voor toegangskaartjes. Dat ging wel goed komen.”

En dat scenario komt dus uit: ook voor het tweede concert is na een uur geen ticket meer te krijgen. Kemps beseft nog niet echt dat zestigduizend mensen speciaal voor hem naar de Gelredome reizen. ,,Ik heb wel eens vaker voor veertigduizend man gestaan, tijdens Koningsdag in Breda bijvoorbeeld of op het Mega Piratenfestijn. Maar dan komen de bezoekers voor het totale evenement. In maart gaan mensen een oppas regelen, vrij nemen van het werk en in de auto of trein richting Arnhem alleen om mij te zien. Dat geeft wel druk, maar ik ga er gelukkig niet aan onderdoor. Ik weet dat ik kan optreden.”

Kemps heeft zelf niet echt invloed gehad in de keuze voor het stadion van voetbalclub Vitesse. Een gang naar het Philips Stadion in het nabije Eindhoven lijkt toch veel meer voor de hand te liggen? Het deert de Bestenaar niet. Guus Meeuwis is verbonden aan het Philips Stadion, de Toppers hebben de Arena in Amsterdam en Snollebollekes verbindt zijn naam graag aan de Gelredome. ,,Een stadion is maar een stadion voor mij, in welk ik sta maakt me niet zo veel uit. Ik heb daar niet een bepaald gevoel bij.”

Hak op de tak

Er staan vele gastoptredens ingepland. Kemps regelde zelf de komst van Patty Brard, anderen trokken onder meer Gerard Joling, de Gebroeders Ko en Mooi Wark over de streep. Ook happy hardcore-dj Paul Elstak komt langs tijdens de drie uur durende show. ,,Het zal veel van de hak op de tak gaan”, voorspelt Kemps.

De komende maanden blijft hij ontzettend druk met het verfijnen van de show. Wekelijks is er overleg, verder wordt veel afgesproken via mails en appjes. ,,Normaal kom ik ergens een half uur optreden, doe mijn ding en dan ben ik weg. Nu ben ik ook bezig met de opening van de show, de belichting en de Snollebollekes-shop met nieuwe shirts en petjes. Allemaal zaken waar ik me normaal gesproken nooit mee bemoei. Al snel werd gezegd ‘doe een derde concert’, maar laten we eerst dit maar eens goed neerzetten.” Ondertussen droomt hij al van een vervolg in 2020.