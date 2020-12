Rob van Berkel (75) al een week vermist, ‘Wie heeft onze man, vader en opa gezien die dag?’

‘Ik ga even een briefje posten’, zei Van Berkel, voordat hij op 27 november rond half vijf 's middags thuis aan de Dommelrodelaan op de fiets stapte. Toen hij een paar uur later nog niet terug was, sloeg zijn vrouw alarm. ,,Mama maakte zich ontzettend zorgen”, vertelt een van hun twee dochters. ,,We zijn meteen met familie en bekenden in verschillende auto's gaan rondrijden in de omgeving. En we hebben de politie gebeld. Die is mee gaan zoeken.”