Rode cijfers voor Sons elektronicabedrijf Neways door reorganisatiekosten: nog 100 banen extra geschrapt

23 februari BEST - Naast ‘werken’ moet op termijn ook wonen mogelijk worden in de oude fabriekshallen en kantoren van schoenenfabrikant Bata in Best. Althans, dat vinden mensen achter het zogeheten C’Park Bata. ,,We willen in kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen.”