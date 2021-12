Rokus (59) uit Best publiceert kookboek met familierecepten: ‘Mijn vrouw moest alles proeven’

Jan (62) was agent en werkte bij het ministerie, maar teelt nu groenten: ‘Ik wil elke dag een leuke dag hebben’

BEST - Hij werkte als politieagent en adviseur bij het ministerie, maar gooide een paar jaar geleden het roer compleet om. Jan Vroomans (62) uit Veldhoven is nu fulltime biologisch-dynamisch teler in Best. ,,Terwijl ik vroeger nooit groene vingers had.”

12:53