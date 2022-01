‘Rooi heeft een gemeenschapshuis nodig in centrum’

SINT-OEDENRODE – ‘Thuis in Rooi’ is officieel nog tot 1 april gevestigd in de voormalige Rabobank. De zussen Annemiek en Pieternel van der Vleuten vinden het Bestuurscentrum de juiste locatie voor een laagdrempelig gemeenschapshuis.

Wellicht kan ‘Thuis in Rooi’ nog enkele maanden langer gebruikmaken van de Rabobank voordat Bouwbedrijf Van Stiphout er appartementen bouwt. Pieternel: ,,We hebben een bruikleenovereenkomst en een maand opzegtermijn. Maar ik heb er slapeloze nachten van. Wij zoeken zelf een nieuwe ruimte, de gemeente denkt mee en ziet een laagdrempelig gemeenschapshuis zeker als waardevol. Maar niets is zeker.”

De zussen Pieternel openden op 1 april 2021 het laagdrempelig ontmoetingscentrum ‘Thuis in Rooi’ in de leegstaande Rabobank. Een succes, want er blijkt grote behoefte aan een locatie waar mensen met een kleinere portemonnee samenkomen. Van der Vleuten: ,,We zijn geen concurrent van de horeca. Mensen komen hier voor contact, om te borduren, biljarten, een spelletje te doen en zelf koffie te schenken uit de koffiepot. We zagen zelfs de liefde opbloeien. Voor senioren zijn we een verlengstuk van Zorgcentrum Odendael en verenigingen vergaderen hier tegen een maatschappelijk tarief. In onze kaartenbak vinden inwoners alle instanties voor hulpvragen. Van traplift tot zorg- en gemeentelijke zaken. Vinden ze het antwoord niet? Dan helpen wij hen op weg.”

Speelgoedbank voor minderbedeelden

Volgende week start ‘Thuis in Rooi’ met een nieuwe activiteit: de Speelgoedbank. ,,Veel kinderen hebben overdadig speelgoed maar er zijn ook kinderen die het met minder moeten doen. Ouders hebben soms geen geld om hun kind een cadeautje mee te geven voor de verjaardag van een klasgenootje", weet Pieternel. ,,De voedselbank geeft muntjes uit en minima wisselen deze in bij onze speelgoedbank tegen cadeautjes die goedbedeelde kinderen hier willen brengen. Vanzelfsprekend dienen dat mooi uitziende spullen te zijn waarmee minderbedeelde kinderen zelf spelen of deze met een blij gezicht cadeau kunnen geven.”

Geen oplossing, dan stopt het

,,De afgelopen maanden hebben bewezen dat het ontbreken van een maatschappelijke ruimte in het centrum een groot gemis is. Het Bestuurscentrum zou een mooie tijdelijke oplossing zijn. Later kunnen we misschien in het nieuwe scoutinggebouw. Komt er geen oplossing? Dan stopt ‘Thuis in Rooi’ definitief. We hebben 28 vrijwilligers die hier vrijblijvend werken. En dat bewijst: een project dat van onderaf gestart wordt heeft de beste slagingskans.”