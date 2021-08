Rooi Kermis gaat door, in het centrum maar volledig omhekt en plek voor maximaal 1600 bezoekers

Nijnsel zoekt naar oplossing voor toekomst met ontmoe­tings­cen­trum De Beckart

15 augustus NIJNSEL - Hoe ze verder moeten zonder exploitant voor het horecadeel van ontmoetingscentrum De Beckart in Nijnsel weten ze nog niet. Maar de Stichting Nijnsels Algemeen Belang zoekt naar een creatieve oplossing voor de toekomst. ,,We moeten out of the box gaan denken.”