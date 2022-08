Rooi kermis is vertier voor jong en oud

ZOMERSERIE Darren (22) uit Sint-Oedenrode transfor­meert tot Kuifje of Franken­stein op fantasy-evenement

SINT-OEDENRODE - In de huid kruipen van je favoriete personage en jezelf transformeren. Evenementen vol vermaak en bijzondere ontmoetingen, waar allerlei soorten fandoms samenkomen en je je passie kan delen met andere liefhebbers. Dat is waar Darren van der Rijt (22) uit Sint-Oedenrode zich helemaal in zijn element voelt, op een Comic Con of fantasy event.

20 augustus