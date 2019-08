Rooienaren brengen oorlog in beeld door ooggetuigen

Theo van Schijndel was verzetsman en werd opgepakt door de Duitsers. Hij overleefde Kamp Vught niet. Je hoort de tranen in de stem van broer Harry als hij vertelt hoe Duitse militairen op zondagmiddag hun huis binnenvielen. ,,Moeder lag in bed, zogenaamd met tuberculose. Ze verborg wapens achter haar rug. De Duitsers vreesden besmettelijke ziektes, maar namen Theo mee. Ik had al een tijdje gezien dat Theo meer prakkiseerde. Achteraf hoorden we dat hij als verzetsstrijder opdrachten kreeg om personen uit de weg te ruimen. Maar als hij de oorlog overleefd had? Dan had hij zelf geen leven meer gehad.”