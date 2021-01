Roois diamanten paar: Antoon is verdrietig, Netty is gelukkig

SINT-OEDENRODE ,,Rijkdom is betrekkelijk; gezondheid dát is belangrijk”, zegt Antoon Eliëns (86). Op 27 januari is hij zestig jaar getrouwd met Netty Eliëns-Paulussen (86) maar viert deze mijlpaal alleen. Zijn vrouw heeft dementie en beseft het niet.

,,Netty is nog steeds een knappe vrouw. Maar ze is als een kasplantje. Drie jaar geleden stemde mijn vrouw ermee in om vanuit onze prachtige flat naar Zorgcentrum Odendael te verhuizen. Ik kon haar niet meer verzorgen. Ik bezoek haar dagelijks, soms noemt ze me Toon om mij na een tel weer wezenloos aan te kijken. Maar de arts verzekert me dat ze gelukkig is. Het probleem zit bij mij. Netty realiseert zich onze trouwdag niet meer, dus ik gedenk onze diamanten bruiloft in mijn eentje. En dat wordt een moeilijke dag”, zegt Eliëns.

Met zijn broer nam Antoon Eliëns de zaak Eliëns Interieurs in Eindhoven over van zijn ouders en specialiseerde zich in exclusieve woninginrichting. ,,Ik ontwierp interieurs voor ziekenhuizen, bankgebouwen en villa’s. We voorzagen zelfs een koninklijk paleis in Oman van vloerbedekking en stoffering. Ik ontwierp prachtige interieurs maar de sfeer bepalen de bewoners zelf. Dit vak kun je niet leren, dat heb je in de vingers.”

Sportcarrière opgegeven

Toen Antoon en Netty trouwden gaf Netty haar sportcarrière op. Met trots vertelt Antoon dat zijn jonge vrouw in de kernploeg van de Nederlandse turnsters zat. En dat ze ooit tweede werd bij de nationale kampioenschappen van de Katholieke Turnstersbond. ,,Ze blonk uit op de brug met ongelijke leggers en de evenwichtsbalk. Maar toen we kinderen hadden zorgde ze voor ons gezin.”

Nee, Antoon heeft geen financiële zorgen, volgde rond zijn zeventigste nog een opleiding tot kunstschilder en in zijn woning hangen bijzondere zelfgemaakte afbeeldingen aan de wand. ,,Ik had een succesvol leven. Nu zit ik alleen. Ik wil niet klagen, maar ik ondervond dat rijkdom betrekkelijk is en dat gezondheid het allerbelangrijkste is in het leven.”

Het stel heeft twee kinderen, vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

Volledig scherm De trouwfoto Antoon en Netty Eliëns -Paulussen. zestig jaar geleden.