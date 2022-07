Roois korenfestival schakelt tandje bij en gaat voor megakinderkoor; álle leerlingen gaan meerstemming zingen

SINT-OEDENRODE - De voorbereidingen zijn in volle gang, want zondag 9 oktober is het weer zover, Rooi Vol Koren in Sint-Oedenrode. Een korenfestival dat in korte tijd uitgegroeid is tot een groots nationaal evenement, waar zo’n zeventig koren aan deelnemen. Met dit jaar een extraatje: een mega meerstemming kinderkoor.

Op de achttien verschillende binnen- en buitenpodia in en rond het centrum van Sint-Oedenrode treedt ieder koor drie keer op. Er wordt gezongen van kroeg tot kerk en het repertoire gaat van Bach tot pop. Op de betreffende dag zal door zo’n tweeduizend deelnemers gezongen worden en de verwachting is dat daar in de loop van de dag meer dan tienduizend bezoekers naar luisteren.

Hoofdpodium van een eerdere editie van Rooi Vol Koren met daarop het honderdvijftig personen tellende projectkoor.

De organisatie van dit evenement beijvert zich om zoveel mogelijk mensen te laten zingen, óók de jeugd. Maar de laatste jaren is het aantal kinder-, jeugd- en jongerenkoren drastisch geslonken. In Sint-Oedenrode is op dat vlak zelfs helemaal niets meer te vinden.

Componist Leo Aussems

Daarom hebben Stichting Rooi Vol Koren en Stichting Koorplein Noord-Brabant de handen ineengeslagen in de hoop dat er op zondag 9 oktober een megakinderkoor staat te zingen in het centrum van Rooi. Onder het motto ‘iedere basisschool een schoolkoor’ is aan componist Leo Aussems gevraagd vier liedjes te componeren voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8.

Hij kreeg als speciale opdracht mee dat de vier afzonderlijke liedjes samen één geheel moeten vormen. Het ultieme doel is om alle kinderen van een basisschool tenminste één keer in hun leven te laten ervaren hoe het is om meerstemmig in koorverband te zingen.

Tijdens een voorgaande editie: zichtbaar veel belangstelling voor iets wat Stichting Rooi Vol Koren graag doet: mensen in beweging zetten.

Gekwalificeerde muziekdocenten zijn ingehuurd en zullen gedurende vier weken in een wekelijkse muziekles van een halfuur alle groepen hun specifieke lied aanleren. Na vier weken verzamelt de hele school zich om uiteindelijk als één groot schoolkoor op te treden. Iedere groepscombinatie afzonderlijk zingt eerst het eigen lied, om dit vervolgens samen met alle andere groepscombinaties als een vierstemming quodlibet te zingen. Uiteraard worden alle ouders voor deze slotmanifestatie uitgenodigd.

Quote De wereld gaat gelukkig weer een klein beetje meer zingen Harry Passier, Rooi vol Koren

,,Rooi Vol Koren krijgt als stichting die het zingen in een koor wil bevorderen, langzaam haar volwassen statuur’’, vertelt voorzitter Harry Passier. ,,Een nog jonge stichting die, zoals we zelf zeggen, door onbekendheid langer in de luiers heeft gezeten en hard heeft moeten werken aan haar groei. Door het steeds zoeken van verbindingen in de organiserende bovenlagen en te enthousiasmeren in de beoogde onderlaag gaat de wereld gelukkig weer een klein beetje meer zingen.’’

Pilot voor hele provincie

,,Dankzij het basisscholenproject komt onze rol goed tot zijn recht en wordt de breinpositie bij de jeugd om in een koor het plezier van zingen te beleven weer eens aangewakkerd. Ooit ontstonden de koren als erfenis vanuit de kerkkoortjes, maar dat is te lang geleden. Nu is die brug te slaan met het project ‘Zingen in Brabant’, een pilot die wat ons betreft nu al voor herhaling op de volgende editie wacht, maar we kijken eerst met spanning uit naar de resultaten van dit jaar.’’

Stichting Rooi Vol Koren en Stichting Koorplein Noord-Brabant zijn erg enthousiast om de basisscholen in Sint-Oedenrode dit project als pilot voor de hele provincie aan te mogen bieden, vurig hopend op een grote deelname. Nadat de leerlingen op hun eigen school ervaring op hebben gedaan in het samen zingen in één groot schoolkoor, zullen zij dit herhalen tijdens Rooi Vol Koren, maar dan met zoveel mogelijk Rooise basisschoolleerlingen in één gigantisch groot Roois kinderkoor.