Roois ‘ontsnaplab’ krijgt tweede leven in Schijndel

SINT-OEDENRODE - Schijndel krijgt voor het eerst een escape room. De Schijndelnaren Patrick van der Heide en Twan Hoogzaad openen Escape Schijndel in augustus in een pand aan de Hoofdstraat. De kamer in het teken van een drugslab komt over uit Sint-Oedenrode.

Hoogzaad en Van der Heide maakten het allebei mee op familiedagen. ,,In Schijndel is haast niets te doen, dus steeds moesten we met auto’s of een bus ergens anders onze familiedagen houden’’, stelt Hoogzaad. Samen met zijn collega Van der Heide (beiden 33) besloot hij daar wat aan te doen. ,,We vonden het tijd voor de eerste escape room in Schijndel.’’

Wat begon met een droom wordt nu werkelijkheid. Op 17 augustus staat de opening van Escape Schijndel gepland in een pand aan de Hoofdstraat 11, naast tankstation Tinq. Deze woning huren zij van de familie Van Hooft. Hoogzaad en Van der Heide zijn al volop bezig met de verbouwing. En het treft, want het duo werkt in de bouw. ,,Wij zetten gipswanden en gipsplafonds. We kunnen dus wel iets met onze handen.”

Maar een escape room is toch wel iets heel anders, geeft Hoogzaad toe. ,,We moesten ons er natuurlijk eerst in verdiepen. Patrick en ik hebben meerdere escape rooms bezocht.’’ Zelf zo’n kamer waaruit je moet zien te ontsnappen ontwikkelen leek hen geen goed idee, dus gingen ze op zoek naar een bestaande ‘ontsnapkamer’. ,,Op internet vonden we een escape room in Zwolle die te koop stond, maar dat liep op niets uit.’’

Tekort

Uiteindelijk vonden ze veel dichterbij hun ‘kamer’; in Sint-Oedenrode. Het gaat om de Brabantse kamer met thema drugslab van het bedrijf 3/3 Labs, gevestigd op industrieterrein De Kampen. ,,Een heel mooie kamer’’, vindt Van der Heide. ,,We hebben ’m zelf gespeeld. De kamer zit vol met raadsels en puzzels. Twan en ik kwamen vijf minuten tekort om eruit te komen, maar we vonden ’m wel heel leuk om te doen. Het is zeker niet de makkelijkste.’’

De beide Schijndelnaren hoorden toevallig dat de escape room te koop stond. ,,De escape room is een succes, maar het kost ons gewoon te veel tijd’’, reageert Leanne Kanters, eigenares van 3/3 Labs. Haar broer en zij ontwikkelden de kamer zelf. ,,Ik ben gek op spellen en mijn broer is heel technisch. We gaan nu nog een escape room ontwikkelen, met het thema gevangenentransport, daarna stoppen we ermee.’’

Quote En als het echt een succes is, willen we nog een tweede escape room kopen Twan Hoogzaad

Kanters heeft zelf een hondenpensioen, haar broer Martin Aarts verkoopt aanhangwagens. ,,Wij hopen dat onze escape room een mooi vervolg krijgt in Schijndel.’’