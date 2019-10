Roois Theater maakt van film The Lion King toneelstuk: King Leon

SINT-OEDENRODE - Het Roois Theater brengt een verrassende eigen versie van The Lion King: King Leon. Hierin nemen mensen de rollen van dieren over.

Hoe het idee ontstond om een boeiende bioscoopfilm als The Lion King, met een hoofdrol voor dieren, om te zetten naar menselijke rollen, vertelt voorzitter Emile Kalmann: „De Lion King was voor velen van ons dé favoriete film. Daar wilden we iets mee. Omdat dieren te ingewikkeld werden, schreven Pauline van Straten en ik onze eigen versie. Een versie waarin mensen de rollen overnemen. We verwerkten zinnen en woorden uit de film en doorspekten het script met humor en spektakel. Onze regisseur Tamar Kocken deed er een scheutje Hamlet bij en zo ontstond King Leon: een toneelstuk met een combi tussen klassiek en emotie.”

Uitdagingen

King Leon vertelt het verhaal van een Afrikaanse koningszoon die voorbestemd is tot stamleider. Dat valt de puberjongen zwaar. Want er liggen zóveel valkuilen en hobbels op zijn weg naar volwassenheid. De hele voorstelling is gebaseerd op uitdagingen om te overleven en door te gaan. Of dat lukt...dat zal blijken tijdens de voorstelling.

Nieuwkomer Tamar Kocken (26) regisseert King Leon en ze geeft voortvarend aanwijzingen: „Zorg dat je niet onzichtbaar bent en praat duidelijk verstaanbaar.”

Tamar heeft regie-ervaring en op de vraag of zo’n nieuw groep spannend is, komt haar wedervraag: „Is het ooit niet spannend? Spanning hoort er bij. Ik kwam bij het Roois Theater toen de basis voor King Leon er al lag. Ik luister naar wat spelers willen maar geef wel mijn eigen draai aan het stuk. Heel belangrijk is het speelplezier van de groep. En dat vergroot je door de tekst niet alleen te kennen; spelers dienen de tekst ook te begrijpen, deze vol overtuiging te doorleven. Dan bèn jij werkelijk dat typetje, kun je de essentie overbrengen. En dat lukt aardig.”

Jongerengroep

In de uitvoering staan ook jonge amateurs op het podium die uit de jongerengroep komen van het Roois Theater. Voor Willem van der Zanden(22) is King Leon zijn eerste volwassendebuut. Hij vormt een duo als Afrikaans bananenboer met een Vlaamse tongval. Dat betekent: danig oefenen op zijn naïeve boertjesrol én om Vlaams te klappen. ,,Het leuke is dat Tamar rollen bijgeschreven of gesplitst heeft; we krijgen allemaal ons moment.”

Isis van den Berg (21) staat na lange tijd weer op de planken. „Natuurlijk is het opwindend. Mijn fout is dat ik vaak te vlug spreek. Maar de groep helpt me om dit te verbeteren.” Kocken verwacht dat het publiek meegezogen wordt door het verhaal en met een glimlach naar huis gaat.