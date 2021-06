Rooise bushalte en carpoolplaats krijgen mogelijk een ‘upgrade’: plek in beeld als 'hub’

Goed voor het hoofd en voor het lijf: Dommeldip­pers gaan wekelijks het water in, ook als dat acht graden of kouder is

24 mei NIJNSEL - Pinksterzondag. Vroeg in de ochtend verzamelen zich tien mensen in Nijnsel om te gaan ‘Dommeldippen’. Het water in het riviertje is zo’n acht graden. Wat bezielt mensen om de kou op te zoeken? En wat levert hen zo’n dip op?