Rooise Fietsvierdaagse blijft groeien

Vijf leerlingen van Musical’sCool! in Best aangenomen voor vakoplei­ding musical

16:28 BEST - Voor iedereen die musical leuk vindt en daar meer mee wil doen is er Musical’sCool! in Best. Eigenaren Jan en Myrna van den Langenberg richtten de organisatie zo’n 12 jaar geleden op met als doel om kinderen te helpen hun musicalvaardigheden verder te ontwikkelen.