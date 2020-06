Rooise groenteboer neemt afscheid met meloen voor iedereen

Klanten stonden vrijdagochtend al vroeg voor groente- en fruitkraam van Verhaegh. Voor iedereen was er een galiameloen ter afscheid en het echtpaar was druk met zelf cadeautjes aannemen. Hanneke Wils geeft een bos zonnebloemen. ,,Zelfs mijn tweelingjongens van zestien vinden het jammer dat de groenteboer stopt. Ze zijn dol op zijn stoofperen. Dit echtpaar is zó betrokken bij hun klanten. Toen ik met mijn pasgeboren tweeling langskwam kreeg ik kakifruit. Om aan te sterken, zei Dorine. Mijn jongens gaf ze vaak een banaan.”

Bloemkool en kiwi

Verhaegh stond voor kwaliteit en diversiteit. ,,Het assortiment is anders dan veertig jaar geleden. Toen verkochten we meer producten van gelijke soort. Bijvoorbeeld twintig kisten bloemkool tegenover nu tien. Toen hadden we nog nooit gehoord van kiwi, bosperziken of galiameloen. Onze omzet is de laatste drie jaar gestegen. We draaien zelfs in de wintertijd - altijd een mindere periode - op zomerstekte. En met corona ging er nog een schepje bovenop. Mensen eten meer verse producten en kopen kwaliteit. Eigenlijk is het gekkenwerk om nu te stoppen. Maar onze gezondheid en de vele werkuren spelen daarin een grote rol.”

,,Ik kwam al ik het groentewinkeltje van vader Verhaegh aan de Borchmolendijk”, zegt een klant.” Wethouder Harry van Rooijen overhandigt de scheidende groenteboer een peper- en zoutstel. ,,De weekmarkt is een sociaal gebeuren en een groenteboer is een van de smaakmakers.” Van Rooijen is blij dat de marktplek werd toegewezen aan weer een groenteboer. ,,Inschrijvingen zijn openbaar, we mogen niemand voortrekken. Maar een groenteboer is een goede keuze.”

Alleen de gezichten veranderen