Rooise kinderen snuffelen aan politiek en bouwen democratisch een stad

‘Nieuwe natuur’ aan de rand van Best: ‘De das en de kamsalaman­der zijn al gespot’

BEST - Ruim dertig voetbalvelden groot is het nieuwe natuurgebied De Scheeken aan de rand van Best. Een jaar na oplevering is het niet alleen in trek bij wandelaars en dieren, maar dient het ook als belangrijke ‘buffer’ voor Het Groene Woud.

14 november