Rooise petazzisoep van bijzondere tomaten

De tomaten verschillen in kleur, vorm en grootte. Van het formaat druifje tot pompoen en van gladde tomaten tot een grillige structuur. En de smaak? ,,Aromatisch. Ze ruiken en smaken precies zoals de tomaten die rechtstreeks van Spaanse of Italiaanse gronden komen. Een mix van deze tomaten vormt een heerlijke basis voor pastasaus of tomatensoep: Rooise petazzisoep noem ik die. Als je die soep een keer geproefd heb wil je nooit meer andere. Ik heb ook een paar voorkeursmaken voor op de boterham of in salades. Dat is de rode coeur de boeuf en de indigo-rose: een zwart/rose tomaat. Deze soort bevat een hoog gehalte antioxidanten, vergelijkbaar met de blauwe bes.”