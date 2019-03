Rooise stichting D'n Einder zoekt naar een nieuwe locatie

Een zak speelgoedautootjes, boeken, langspeelplaten, elektra, een kinderwagen of puzzels. ,,Ze verkopen goed”, zegt Marij Vermeulen. Zij was twintig jaar geleden de eerste vrouwelijke vrijwilligster die praktisch werk verrichtte en nog steeds selecteert ze de ingekomen spullen voor D’n Einder in Sint-Oedenrode. ,,We stemmen onze spullen af op de vraag. Straks vliegen de tuinstoelen er weer uit, studenten richten hun kamers in met kringloopartikelen en we beleven telkens een piek als arbeidsmigranten naar huis gaan. De huidige aantrekkende economie betekent dat mensen misschien iets minder tweedehands kopen; desondanks loopt de winkel goed.”