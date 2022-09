Rosa Spruit verzorgt voorprogramma Lazy Sonnie Afternoon ‘Het is belangrijk dat ik mijn gevoel kan overbrengen’

SON EN BREUGEL - Ze hoeft nog niet te kiezen, maar kan twee werelden samenvoegen: haar studie gezondheidswetenschappen en muziek. Zondag geeft Rosa Spruit (22) het publiek een kijkje in haar muziekwereld tijdens het Lazy Sonnie Afternoon luisterconcert in La Sonnerie.

,,Het is ongelofelijk fijn en bijzonder dat ik anderen een mooie dag kan bezorgen met zang en gitaarspel. Muziek geeft mensen blijdschap. Ik schrijf teksten voor mezelf maar het verwondert me dat mensen er net díe zin uithalen die hen pakt. Het gaat niet om mijn persoontje maar het is belangrijk dat ik mijn gevoel kan overbrengen.”

Dilemma’s, keuzes en passie

Met haar akoestische gitaar verzorgt Rosa Spruit het voorprogramma op Lazy Sonnie Afternoon. Haar liedserie ‘Tussen stad en platte land’ vertelt over dilemma’s, keuzes en passie. Geboren in Utrecht groeide ze op in het buitengebied van Bergeijk. Daar speelde ze en genoot van het vrije leven op het platteland. En toch riep de stad. Nu verdeelt ze haar leven tussen medestudenten in Maastricht en vrienden in Bergeijk.

Met eigen nummers en herschreven dialecten naar het Nederlands, legt de zangeres verbinding tussen stad en platteland en raakt daarmee het publiek. Rosa verwoordt haar gevoelens over mogelijke keuzes: ‘En tot die tijd ga ik met de trein; twee levens waar ik in verdwijn’. Ook haar lied over een dochter die glimlachend in de bus stapt en haar vader met een steen in z’n hart achterlaat, brengt herkenning bij velen.

Quote Haar warme stem komt hier in de kapel uitstekend tot haar recht Benjo Plandsoen, mede-organisator

Volgens Benjo Plandsoen - medeorganisator van het concert – heeft Rosa een warme stem. ,,Die komt hier in de kapel uitstekend tot haar recht. Ze brengt humoristische verhalen over het leven en combineert dit met een mix van pop, soul, blues en rock ’n roll. Dit concert is ontstaan naar het idee van huiskamerconcerten. Hier worden geen covers gezongen; het draait allemaal om eigen werk met akoestische instrumenten. Het is een luisterconcert dus iedereen is muisstil.”

Luisterliedjes die naar de keel grijpen

Na het voorprogramma door Rosa Spruit staat de Belgische Guy Verlinde op het podium, bijgestaan door de jonge muzikant Olivier Vander Bauwede. De focus ligt op verhalen over liefde, verlies en hoop maar vooral op de positieve kracht van muziek. En op luisterliedjes die naar de keel grijpen.

Kijkend naar de toekomst hoeft Rosa Spruit nog geen keuze te maken tussen studie en muziek. ,,Pas als het moment daar is. Ik wil nu geen van de twee richtingen opgeven. Deze week komt mijn eerste single uit ‘Tussen stad en platteland’ en misschien rolt er ooit een combinatie uit tussen muziek en mijn studie. Ik haalde mijn bachelor en voordat ik volgend jaar mijn master doe heb ik tijd voor concerten, mijn horecabaantje en vrijwilligerswerk in de zorg. Ik verdeel mijn tijd graag over mensen van elke leeftijd.”

Lazy Sonnie Afternoon is zondag 4 september om 15.30 uur in de kapelzaal van La Sonnerie. Tickets á tien euro zijn te koop aan de zaal en via www.lazysonnieafternoon.nl