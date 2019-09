Rottweiler valt Tom uit Tilburg aan in Best: ‘Als ik een kind was, waren de gevolgen wellicht niet te overzien’

In hoeverre is een baasje verantwoordelijk voor het gedrag van zijn hond? Vorige week zei de politie hierover naar aanleiding van een bijtincident in Helmond: ,,In de eerste plaats is de eigenaar verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar hond. Hij of zij moet alles doen om een incident te voorkomen.” Zo mag iemand die de hond niet onder controle heeft het dier niet uitlaten en moet de eigenaar voldoende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de hond niet uit de woning of tuin kan ontsnappen. ,,Ook moet de eigenaar deskundige hulp inschakelen als de hond agressief gedrag vertoont. Bijvoorbeeld een gedragsdeskundige.”