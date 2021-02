‘Ruiming is een traumatische ervaring’; vijf vragen en antwoorden over de vogelgriep

Best wil af van eigen ‘oneerlijke subsidies’ voor muziek en dans

10 februari BEST - De manier waarop in Best subsidie wordt verleend voor muziek- en dansonderwijs aan kinderen moet helemaal anders, stelt de gemeente. Organisaties die het pand Cultuurbank in het centrum gebruiken, krijgen nu veel meer financiële steun dan aanbieders elders. ,,Dat is toch niet uit te leggen?”