Ruzie over afzuigkappen en douches in bedrijfspand: ‘In het gemeentehuis hebben ze die toch ook?’

BEST - Twee ondernemers in een bedrijfsverzamelgebouw op ‘t Zand in Best zijn verwikkeld in een felle strijd over keukens en badkamers in het pand. Volgens de gemeente horen die bij ‘illegale woonstudio's’, terwijl ze volgens de ondernemers gebruikt kunnen worden voor een kantoor.

,,’Bert, de politie staat voor je deur met een slotenmaker’.” Aannemer Bert Rijnders herinnert zich het telefoontje van een buurman met die boodschap nog goed. Sinds een aantal jaar verhuurde hij boven zijn bedrijf aan de IBC-weg twee woonstudio's. Naar eigen zeggen met het idee dat dat door de gemeente werd gedoogd. ,,Toen hiernaast een staalfabriek kwam, bleek verhuur van de ruimte als kantoor moeilijk. Daarom zijn de studio's gebouwd”, stelt hij. ,,Ik gaf het netjes aan in mijn belastingaangifte, huurders hadden zelfs een grijze en groene bak.”

Gemeente spreekt van illegale bewoning

De gemeente Best ziet het anders en spreekt van illegale bewoning. ,,Het kan zijn dat er ooit een afvalcontainer is geleverd, maar dat betekent niet dat deze situatie gedoogd is in het kader van het bestemmingsplan”, aldus een voorlichter. Volgens haar kwam de kwestie aan het licht tijdens een ‘handhavingsweek’ met de politie. Rijnders vermoedt dat overlast door arbeidsmigranten op 't Zand de aanleiding was. ,,Dat is hier een groot probleem. En daar zijn nette huurders nu de dupe van.”

Het bewuste bedrijfsverzamelpand aan de IBC-weg. Na de actie vertrok één van Rijnders' huurders. De geplande intrek van zijn dochter in het andere appartement, ging niet door. Sindsdien is hij alsnog op zoek naar zakelijke huurders, die de nu leegstaande ruimtes als kantoor willen gebruiken. ,,Dat valt niet mee, zeker niet in deze tijd", stelt hij. ,,En als de gemeente dwarsligt."

Met dat laatste doelt hij op de eis om de badkamers en keukens te verwijderen. Rijnders weigert dat. Net als zijn buurman, ondernemer Mark van Vroenhoven. De laatstgenoemde woonde zelf in een studio boven zijn bedrijf en werd naar eigen zeggen ‘overvallen’ door de controle. ,,Gelukkig vond ik voor mezelf een oplossing. En heb ik nu zelfs al een zakelijke huurder. Die komt op mooie dagen met de fiets vanuit Geldrop en vindt het fijn om te kunnen douchen hier.” Dan, lachend: ,,En hij wil misschien ook een keer een frikandel of een ei bakken, zonder de rest van de dag in die lucht te zitten. Dan slaat het toch nergens op om alles weg te halen?”

Dwangsom van 2.750 euro per week

De gemeente houdt echter voet bij stuk, omdat de badkamers en keukens zijn gebouwd met ‘de intentie er een woning te realiseren’. In het geval van Van Vroenhoven dreigt Best met een dwangsom van 2.750 euro per week, zo lang hij zijn douche niet afdopt en onder meer de kookplaat en afzuigkap weghaalt. Dat laatste zou volgens de jurist van de gemeente van de keuken een ‘pantry’ maken. ,,En dat mag wel in een bedrijfspand.”

Van Vroenhoven stapte naar de rechter om die dwangsom van tafel te krijgen, tót zijn bezwaar door de gemeente is behandeld. Donderdag zaten de partijen tegenover elkaar in de Bossche rechtbank. Opmerkelijk: de jurist van de gemeente zei daar dat zodra de voorzieningen zijn verwijderd, in ieder geval de douche direct weer teruggebouwd mag worden. Zonder vergunning, omdat het dan met ‘zakelijke intentie’ gebeurt.

‘Op kosten gejaagd’

Dat tot verbazing van Van Vroenhoven en Rijnders. ,,Waar hebben we het dan over?”, vragen zij zich af. ,,In het gemeentehuis is er ook een douche en keuken met afzuiging. Wat is het verschil? Onze huurders zijn vertrokken, inkomsten vallen weg en nu worden we nog op kosten gejaagd ook.”

In geval van Rijnders kwam het voorlopig niet tot een dwangsom. De gemeente zegt voor eventuele vervolgstappen eerst de uitspraak in de rechtszaak met Van Vroenhoven af te wachten. Die volgt binnen twee weken.