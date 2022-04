Saamhorigheidsgevoel tijdens Son en Breugel Sport Samen

SON EN BREUGEL - Met zo’n 450 inschrijvingen, saamhorigheidsgevoel onder de deelnemers en een stralende zon was Son en Breugel Sport Samen zondag al vanaf de start een succes. Het evenement is het voorprogramma van Samen Sterker, dat in juni plaats zal vinden.

Samen Sterker is de vervanger van Samenloop voor Hoop, waar het KWF Kankerfonds mee is gestopt. Voor Sport Samen kon men zich voor verschillende sportieve onderdelen inschrijven, tegen 5 euro inschrijfkosten die naar het goede doel gaan. Veruit de meeste deelnemers, zo’n tweehonderd, deden mee aan het wandelen.

Een van hen is Heleen Venema uit Son en Breugel. In oktober 2020 werd ze gediagnosticeerd met eierstokkanker. Dat kwam voor haar als donderslag bij heldere hemel. Inmiddels heeft ze het hele proces van chemotherapie achter de rug en voelt ze zich goed. Venema: ,,Ik besef natuurlijk dat het een kankersoort is die vaak terugkomt, dus mijn leven stond behoorlijk op z’n kop en is ook structureel veranderd. Toch zie ik ook een positieve kant, want ik leef nu echt in het nu.”

Het evenement is belangrijk voor haar. ,,De zon schijnt en ik ga hier bewust van genieten. Dat bewustzijn maakt ook dat ik hier ben vandaag. Ik heb het heel lang uitgesteld, maar gisterenavond om 21.00 uur heb ik me toch nog ingeschreven. Het was voor mij best een hele stap, doe ik het wel of niet. Maar mijn gevoel vertelde me dat ik moest gaan.”

‘Fantastisch dat dit zo is opgepakt’

,,Ik ga alleen lopen en met mijn eigen gedachtes, met het idee dat er gedoneerd is”, licht de wandelaarster uit Son en Breugel toe. ,,In de hele periode van mijn ziekte heb ik gelukkig niets alleen hoeven te doen. Ik ben dan ook zeker niet zielig, maar in sommige dingen ben je nou eenmaal alleen en komt het op jezelf aan. Daarom dacht ik, laat ik het vandaag zelf doen, er vanmiddag misschien zelfs een feestje op vieren en er in ieder geval niet aan voorbijgaan. Het gaat nu gelukkig heel goed met me en ik loop die 10 kilometer dan ook met gemak. Het is natuurlijk fantastisch dat men dit hier in Son en Breugel zo heeft opgepakt.”