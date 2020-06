Sam Mollee (19) was suïcidaal en schreef dichtbundel: ‘Een sprankje hoop voor andere jongeren’

Haar boodschap is simpel en duidelijk: iets negatiefs kun je ombuigen in iets positiefs. ,,Het is me gelukt om op te staan, om weer te leven. Ik hoop met deze gedichtenbundel een voorbeeld te kunnen zijn dat herstel echt mogelijk is.” Sam wil een sprankje hoop geven aan andere jongeren met psychische klachten die geen uitweg meer zien.



‘Woordpijn’ bevat 158 gedichten. Sam schreef de meeste tijdens haar crisisopname, maar ook nog een aantal daarna, de laatste zijn van een half jaar geleden. Waarom die titel? ,,Het zijn gedichten die zo puur mogelijk zijn opgeschreven, dus zo dicht mogelijk bij mijn eigen gevoel van pijn.” De cover roept uiteenlopende reacties en vragen op. Je kunt er heel erg veel in zien, maar het is gewoon de zee, zegt Sam. ,,Sommigen zien er een hart in, anderen een hand. Net als de inhoud van het boek is de cover ook helemaal eigen interpretatie.”