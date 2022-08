Samen koken en eten bij De Onvergetelijke Kookclub

BEST - De Onvergetelijke Kookclub in Best is een blijvertje. Ook de tweede editie was meteen ‘uitverkocht’. Zeven alzheimerpatiënten genoten donderdag samen met een naaste van een heerlijk diner; een aantal van hen had het zelfs mee klaargemaakt.

De Onvergetelijke Kookclub is een initiatief van Alzheimer Nederland. Ze werken samen met Resto VanHarte en worden ondersteund door de Nationale Postcode Loterij. Mensen met dementie gaan zelf aan de slag om een heerlijk driegangen diner te bereiden en vervolgens, samen met hun introducés, op te eten. Binnen twee jaar werden er 30 kookclubs actief, verspreid over heel Nederland.

Lenie Brummans, medeoprichter van DagBest Dagbesteding uit Best en coördinator van de kookclub, is blij met het succes. ,,We hebben nauwelijks aan promotie gedaan, maar de aanmeldingen stroomden meteen al binnen. We verdelen de aanmeldingen zodat iedereen een keer aan de beurt komt. Sommigen hebben zich al voor elke maand aangemeld.”

Hoe het werkt op zo’n avond? ,,Er komt een kok van Resto Vanharte, die ook het menu heeft samengesteld en de boodschappen heeft gedaan. Een team van negen vrijwilligers helpt bij alle voorbereidingen. Rond een uur of vijf verwelkomen we de gasten met een drankje. De kok vertelt dan wat de pot schaft en vraagt ook wie er zin heeft om een handje toe te steken. En de tafel gezellig dekken, met een bloemetje op tafel, is ook een taakje natuurlijk. Samen met de vrijwilligers gaan ze dan aan de slag. De recepten zijn goed uitgewerkt, makkelijk te lezen, dus het is goed te doen. Ze kunnen het zelf thuis ook nog eens maken.”

Prachtige keuken

DagBest is een steuntje in de rug voor mensen die nog zelfstandig thuis wonen. Daarnaast ontlast dagbesteding ook de partner en/of mantelzorger. ,,We koken elke dag en hebben een prachtige keuken bij ons op de locatie aan De Ronde. Daarom aarzelden we geen moment om ons aan te melden voor De Onvergetelijke Kookclub”, vervolgt Brummans.

De eerste keer in juli liep de kookclub al meteen goed. ,,Het was echt een succeservaring. Onze gasten vonden het heel erg leuk en gezellig en vertelden dat ze zich ook echt nuttig voelden. Het samen koken verliep vlekkeloos. Aan het begin van de avond stelden mensen voor om hun verhaal te delen, want niet iedereen kende elkaar.”

Als voorgerecht wordt bijvoorbeeld ‘bruschetta’ gemaakt: sneetjes getoast brood met knoflook en blokjes verse tomaat, als hoofdgerecht een pasta met pesto en een lekker salade erbij. En uiteraard een lekker toetje als afsluiter. ,,De gasten betalen 7,50 euro per persoon. Want we moeten natuurlijk wel de kosten kunnen dekken. Wat zou het heerlijk zijn als we een sponsor zouden kunnen vinden, misschien heeft een plaatselijke supermarkt wel interesse?”, mijmert Brummans.

Volledig scherm De Onvergetelijke Kookclub in Best. © Anette van de Goor/DCI Media