Samen-leesboek om met kinderen over wereldproblemen te praten

BEST - Een lees- en praatboek waarmee thema’s als ruzie, oorlog, vluchten en verdraagzaamheid op kindvriendelijke wijze bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Kinder- en jeugdpsycholoog en schoolpsycholoog Marijke Creemers uit Best schreef het.

,,Binnen mijn werk kom ik veel onderwijsmensen tegen. Zij vragen vaak of ik hen handvatten kan geven om die thema’s bespreekbaar te maken met leerlingen. Daar is namelijk grote behoefte aan nu het even niet zo goed gaat met de wereld”, vertelt Creemers.

Vooral dóen

Oorlog in Oekraïne, vluchtelingen.. Hoe praat je daar eigenlijk over met kinderen? ,,Vooral door het te doen”, zegt de schrijfster. ,,Maar help ze eerst met na te denken over alle mooie dingen die er ook zijn in de wereld waarin ze leven. Start het gesprek vanuit dit perspectief. Laat ze daarna pas vertellen over wat er in hun ogen niet zo goed gaat dan. Geef ze de ruimte om hun gedachten daarover te uiten.”

,,Het is heel normaal om hierover na te denken en te praten met elkaar”, zo gaat ze verder. ,,Ook voor kinderen. Zelfs Koningin Maxima schreef in haar brief afgelopen week, dat praten met jongeren helpt.”

,,Al kunnen jonge kinderen daar wel een handje , of een plaatje bij gebruiken”, lacht ze. ,,Gelukkig ben ik een creatieve duizendpoot. Bij mij blijft het nooit bij ideeën en krijgt een project al snel vorm. Deze keer hebben mijn kritische huisgenoten mij van passende input voorzien. Bovendien is tekenen een van mijn uit de hand gelopen hobby's. Dit boekje was dus al snel geboren.”

,,Kinderen horen van alles over de oorlog in Oekraïne via televisie en op school. Ze vangen flarden op van de gesprekken daarover door volwassenen. In kinderhoofden gebeurt vervolgens een heleboel, maar het gesprek hierover met de kinderen wordt meestal niet gevoerd.”

Lastige thema's

,,Om die reden maakte ik Mooie wereld, soms gaat het even niet zo goed met je. In mijn boekje ga ik op kindvriendelijke wijze in op allerlei lastige thema's. Met interactieve vragen zet ik kinderen aan het denken én worden ze aangezet tot actie, zoals bijvoorbeeld zorgen voor de vluchtelingkinderen op hun school. Dit helpt hen om te gaan met hun bezorgdheid.”

Tijdens een workshop in de Bestse bibliotheek op donderdag 17 november gaat Creemers nader in op hoe je om kunt gaan met deze bezorgdheid en hoe je gesprekken hierover aan kunt gaan. Ook krijgen deelnemers handvatten voor het gebruiken van het boekje Mooie wereld, soms gaat het even niet zo goed met je.

,,Het is een ‘samen-leesboek’ waarin maatschappelijke ontwikkelingen eenvoudig en duidelijk worden toegelicht. Telkens met een vraag die zowel thuis als op school met kinderen kan worden besproken. Dat is het uiteindelijke doel.”