Schaatsers zakken door het ijs bij Sint-Oedenrode

Baby Mika verdrijft donkere wolken bij moeder Linda van Hal: ‘Maar het verlies van Levi en Luka zit heel diep’

4 februari BEST - Een schatje is het, baby Mika. Huilt bijna niet, eet goed, slaapt goed en groeit goed. Tot grote vreugde van ouders Linda van Hal en Marcel van Loon uit Best werd in december hun zoon geboren. Maar aan al dat geluk ging een gitzwarte tijd vooraf. Met grote onzekerheden. Eerder verloren ze tot twee keer toe hun kindje. Steeds een week na de bevalling. Door pure pech.