Scheidend voorzitter van de klompenmakersvereniging Luc van den Tillaart: ‘De klomp is een begrip over de hele wereld’

Honderd jaar geleden was de fabricage van klompen een belangrijke bedrijfstak. ,,De klomp werd onze nationale trots”, zegt Luc van den Tillaart (72). Maar toen hij het voorzitterschap van NVK op zich nam, had de branche een mindere periode. Zijn opdracht was: zorg voor samenwerking en verbinding tussen de Nederlandse klompenmakers. Van den Tillaart: ,,De ruim twintig klompenmakersbedrijven waren allemaal eilandjes. Ik schreef een brief naar de leden dat het anders moest. Dat we collega’s waren en geen concurrenten.”

Krachten bundelen

,,Via workshops leerden we op een andere manier naar elkaar en naar elkaars manier van zakendoen te kijken. We ontdekten dat krachten bundelen goed is voor saamhorigheid én voor de branche. Verder gingen we op bezoek bij andere klompenmakers, praatten over elkaars aanpak, bespraken verfleveranciers, hadden het over automatisering en bekeken eindproducten. We gaven elkaar tips en het was mooi om te zien dat na zo’n bedrijfsbezoek de kofferbak open ging en er gehandeld werd. In Groningen en Friesland worden klompen gemaakt van wilgenhout, hier is de hoofdmoot populier. Door te ruilen heb je een grotere productkeuze en kun je iets nieuws laten zien.”

Veertig jaar de zilveren klomp poetsen

Nog maar een handjevol klompenmakers maakt handmatig klompen. Het werd steeds belangrijker om dit ambacht te behouden, dus kwam er een prijs bij. De gemeente voegde de ‘zilveren effer’ – voor handgemaakte klompen - toe aan de zilveren klomp, de prijs voor machinale klompen. ,,De Rooise juwelier Piet Spanjers ontwierp en smeedde de zilveren effer. Hij poetste ook veertig jaar lang de zilveren klomp op en graveerde er de naam in van de prijswinnaar. Net als Luc moet hij om gezondheidsredenen stoppen”, vertelt secretaris Marie - Louise Holl.

Quote Voor mij is de klomp een virus dat niet verdwijnt Luc van den Tillaart

Van den Tillaart is er trots op dat tijdens zijn voorzitterschap het handmatig klompenmakersambacht op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed kwam. ,,De klomp is een begrip over de hele wereld. Reclames gaan vaak vergezeld van de klomp en iedereen legt direct de link met Nederland. Het is jammer dat ik moet stoppen met het voorzitterschap. Want hoewel ikzelf geen klompenmaker ben - mijn vader had een klompenfabriek – loopt de klomp als een rode draad door mijn leven. Ik ging op klompen naar school en draag nog vaak klompen. Met mijn partner Greta bezocht ik alle klompenmakers van noord naar zuid en ik hoop dat er snel een nieuwe voorzitter komt. Want voor mij is de klomp een virus dat niet verdwijnt.”