Schoenenfabriek Bata in de hoofdrol bij toneelvereniging De Narrekap in Best

Brand bij café Oud Nijnsel, mensen uit woning boven café elders opgevangen

10:41 NIJNSEL - De brandweer is vrijdagnacht druk bezig geweest met een brand in café Oud Nijnsel in Nijnsel. Niemand raakte gewond. Mensen die in de woning boven het café verbleven, moesten hun huis verlaten. Zij hebben de nacht ergens anders doorgebracht.