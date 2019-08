Scholenkwestie in Son en Breugel: Iedereen te vriend houden lukt niet

Praten, praten en nog eens praten. Tot er gemeenteraadsverkiezingen zijn, en het roer 180 graden de andere kant op gaat. Annemie Martens, bestuurder van de Breugelse basisscholen De Regenboog en De Krommen Hoek, was er in november vorig jaar wel klaar mee. Toen de nieuwe Son en Breugelse coalitie van Dorpsvisie, CDA en PvdA/GroenLinks besloot al het huiswerk rond het centrumplan én de scholenhuisvesting nog eens over te doen, koos Martens de aanval. ,,We willen ons niet langer iets gelegen laten liggen aan de richting en het tempo waarin de planvorming zich voltrekt", zo sprak ze de raadsleden toe. ,,We hebben genoeg leergeld betaald de afgelopen jaren." De PlatOO-voorvrouw vroeg een mandaat om dan maar zelf aan de slag te gaan. Binnen enkele maanden verwachtte ze tot een plan te kunnen komen, in afstemming met ouders, medewerkers en medezeggenschapsraden.

Het bommetje dat Martens de politieke arena in wierp, leidde tot wat verbaasd gestotter van de raadsfracties. Maar het mandaat kreeg ze. En zie: in net iets meer dan een paar maanden kreeg Martens in elk geval de eigen gelederen gesloten. PlatOO kwam tot een plan waarvan nog niet alle details bekend zijn. Die worden begin oktober pas gepresenteerd. De contouren zijn echter duidelijk: beide scholen zouden samen in één nieuw gebouw moeten komen. Op de locatie van De Krommen Hoek, in het Dommeldal. Op de locatie dus die het nieuwe bestuur expliciet als uitgangspunt meekreeg in het nieuwe coalitieakkoord.

Diezelfde nieuwe coalitie heeft echter ook burgerparticipatie als speerpunt benoemd. En dus kondigde wethouder Jos de Bruin (Dorpsvisie) in juni al aan eerst met omwonenden van de beide schoollocaties te willen praten. Sindsdien zijn er twee dingen gebeurd: de buren van De Krommen Hoek zijn zich publiekelijk gaan roeren. Zij vinden al jaren geen gehoor bij de school als het gaat om beschadigde auto's, drukte in de straat en andere verkeers- en parkeerergernissen. Ook - of misschien wel mede daardoor - kwam De Bruin met een konijn uit de hoge hoed. De locatie van speeltuin De Molenwiek zou als alternatief kunnen dienen.

Dat klinkt bij eerste beschouwing nog best als een aardige uitweg ook. Want komt er een nieuw gebouw op een derde locatie, dan kunnen de twee scholen zonder allerlei noodoplossingen door blijven draaien. Tegenover dat voordeel staat dat de locatie nu niet als school bestemd is. En dat omwonenden bij nieuwbouw voor de deur in aanmerking zouden kunnen komen voor een planschadevergoeding. Maar nog belangrijker: de Sonse politiek heeft PlatOO maandenlang aan een plan laten werken. Dat zou het dan meteen terzijde schuiven, nu de gemeente er zelf eindelijk aan toe is om knopen door te hakken.

De Bruins inspanningen om alle betrokkenen te horen zijn goedbedoeld. Maar hij maakt het zichzelf met een extra locatie onnodig moeilijk. Hij geeft omwonenden van De Krommen Hoek nu hoop op een andere uitkomst, terwijl PlatOO aan het eigen plan vast zal willen houden.