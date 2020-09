Scholiere uit Best in de paal bij Holland's Got Talent

Haar lange benen zwieren gracieus door de kamer, terwijl Lieve Warmoeskerken (13) uit Best haar lichaam ondersteboven rond de paal laat draaien. Even later loopt de tweedejaars scholiere van het Heerbeeck College als een volleerde spiderwoman met haar voeten op het plafond. ‘Dancing on the ceiling’ in een glimmend paars met roze pakje, het lijkt Lieve totaal geen inspanning te kosten. Ze verontschuldigt zich terloops even bij haar moeder voor de voetafdrukken op het plafond.