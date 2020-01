Schoorsteenbrand in Sint-Oedenrode

Ben van de Laar: ‘Saoedi-Ara­bië is voor iedereen een nieuw avontuur’

3 januari Het team Fried van de Laar Racing was al op de eerste dag van de keuringen voor de Dakar Rally 2020 in Saoedi-Arabië aan de beurt. Met alle stempels op zak en de DAF in het parc fermé kunnen Jan en Ben van de Laar en Simon Stubbs zich in alle rust verder voorbereiden op de rally, die zondag van start gaat. ,,De truck is klaar en wij ook”, vertelt Ben van de Laar uit Best.