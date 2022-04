Schuldeiser spant rechtszaak aan over financieel desastreus verlopen festival Alaparada in Best

Leegstaan­de school in Best omgebouwd tot opvang voor Oekraïense vluchtelin­gen: ‘Fantas­tisch hoe het er nu uitziet’

BEST - De aula is nu een gemeenschappelijke woonkamer, de lokalen zijn studio’s voor drie tot acht personen. In twee weken tijd is een leegstaand schoolgebouw in Best door vrijwilligers en sponsoren verbouwd tot onderkomen voor Oekraïense vluchtelingen. Vanaf donderdag worden er mensen opgevangen.

28 maart