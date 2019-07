Schuurtje in Sint-Oedenrode verwoest door brand

Debutant Ambacht in Best knalt Terras Top 100 binnen

8 juli BEST - Ambacht eten en drinken in Best heeft een flinke klapper gemaakt in de Terras Top 100 van horecavakblad Misset. Ambacht debuteert in de lijst en doet dat met een knappe twintigste plek. D’n Aspergehof Huijbers in Mierlo, vorig jaar nog 67ste, heeft het deze editie niet gered.