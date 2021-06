Scooter vat vlam tegen woning in Best

Deel inwoners Oirschot ongerust over bestuurs­cul­tuur: ‘Inspraak is een wassen neus’

26 mei Met een opsomming van maar liefst 25 uiteenlopende punten wil een groep van ruim 40 inwoners van de gemeente Oirschot hun ‘toenemende ongerustheid’ over de bestuurscultuur bij de gemeente onder de aandacht brengen. In de brief aan de gemeenteraad én het college van burgemeester en wethouders gaat het onder meer over gebrekkige communicatie en burgerparticipatie.