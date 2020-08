Scooterongeluk bij Best ‘is de schuld van het fietspad’

DEN BOSCH Een ongeluk op Ekkersweijer in Best anderhalf jaar terug was niet de schuld van scooterrijder Fabio van A., maar van het fietspad. en een geluk nas een ongeluk: dat fietspad is inmiddels aangepast. Desondanks wil het Openbaar Ministerie toch een (werk-)straf.

Maart vorig jaar wilde Fabio (20) ‘s middags zijn vriendin in Eindhoven afzetten. Ze reden op zijn snorscooter over het fietspad bij Ekkersweijer, maar dat steekt op een gegeven moment de rijbaan over. Dat deed Fabio ook, maar hij had ‘totaal niet gezien’ dat hij naast een auto reed die hem dan ook flink raakte. Fabio kreeg een hersenschudding, het meisje brak haar been op drie plaatsen en is nog steeds niet hersteld.

Volgens Fabio deed hij niks fout. Hij reed niet te hard, had goed in zijn spiegels gekeken en richting aangegeven. Desondanks kwam de auto als uit het niets, zijn vriendin had hem ook totaal niet gezien. De automobilist vertelt een ander verhaal. Hij werd (rechts) ingehaald door de scooter en die stak zonder op of omkijken en zonder richting aanwijzen over.

Haaientanden op de weg

Officier van justitie Patrick van Hees vond die tweede versie logischer. Dat zou betekenen dat Fabio van A. te hard had gereden, maar dat was niet van invloed op het ongeluk: hij moest afremmen voor een haakse bocht. Maar hij had duidelijk wel de auto moeten zien, en voorrang moeten verlenen. Dat blijkt uit een verkeersbord en ‘haaientanden’ op de weg

Quote Inmiddels is het asfalt van het fietspad niet langer rood op de kruising maar zwartge­maakt, en er komen nog sluisjes.

Advocate Monique Hendriks was het daar niet mee eens. Het was een gevaarlijk en erg verwarrend stukje weg. Want het fietspad was van rood asfalt, en dat liep ook door bij de oversteekplaats. Tien tegen een dat fietsers denken dat zij daar voorrang hebben. Dat bleek ook wel uit het groot aantal ongelukken. De afgelopen vijf jaar waren er twee dodelijk afgelopen, eentje een paar maanden geleden nog. En inmiddels is het asfalt niet langer rood, maar zwartgemaakt, en er komen nog sluisjes.

Kan wel zijn

Kan zijn, vond officier Van Hees, maar boven alles blijft het de verantwoordelijkheid van een bestuurder om goed uit te kijken. Hij eiste een werkstraf van tachtig uur en een half jaar rijontzegging. Die houdt hij voorwaardelijk omdat Fabio zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk.