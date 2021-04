Scooterrijder die explosie veroorzaakte bij agent thuis nog altijd zoek: politie toont beelden

Artiesten Alaparada Best willen eindelijk geld zien: ‘Gemeente mogelijk aansprake­lijk’

4 april BEST - Al bijna twee jaar wachten artiesten en andere gedupeerden van het financiële debacle rond festival Alaparada in Best op hun centen. Lange tijd leek hun strijd hopeloos, maar nu ze een advocaat in de arm hebben genomen komt er mogelijk alsnog schot in de zaak. Misschien moet niet de organisatie, maar de gemeente Best de beurs trekken.