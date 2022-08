Sentiment rond mestvergisting is aan het kantelen: ‘Drie koeien kunnen heel gezin een jaar lang van gas voorzien’

met video In de noodpost is het wachten op een seintje en dan heel snel de weg afzetten

EINDHOVEN/BEST - Bloedjeheet is het bij de noodpost op de toerit naar de A2 in Best. Maar ‘onder een parasolleke is het goed te doen’, vinden de mannen, die paraat staan als er iets gebeurt tijdens de monsterklus met de tunnel die deze week onder de snelweg komt.

4 augustus