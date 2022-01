Serie-inbreker sloeg zes keer toe in een maand, maar: ‘Ik ben geen professional’

Verbete­ring luchtkwali­teit op scholen opnieuw onder de loep: ‘Net zo duur als drie weken gratis zelftesten uitdelen’

EINDHOVEN - Nu de scholen in het primair en voortgezet onderwijs weer open zijn voor fysieke lessen, ligt de ventilatie in die scholen onder een vergrootglas. ‘Duur en een enorme klus’, zo klinkt het. Maar er is hoop want luchtzuivering met speciale apparaten verkleint de kans op besmetting, zo schreeuwt TU/e-onderzoeker Bert Blocken al maanden van de daken.

