Sint-Oedenrode had een warme plek in het hart van Harry Bekkers

Rooi had een warme plek in zijn hart. Naast veertig jaar drukke werkzaamheden rond Bekkers Adviesbureau, leverde hij zowel maatschappelijk, cultureel als politiek een groot aandeel in de Rooise samenleving. ‘Afspraak is afspraak’ was zijn motto en hij rustte niet voordat afspraken overzichtelijk op papier stonden. Hij was een innemend man, had een duidelijke mening en was niet bang om in discussie te gaan. Rond 1970 richtte Bekkers mede de Stichting Jeugd- en Jongerenraad op. Deze vormde de overkoepeling van vele jeugdclubs en jeugdverenigingen waaronder scouting, jeugdcarnaval en jongerenclubs in het centrum en de kerkdorpen. Zijn drijfveer was: ontmoeting en ontplooiing van kinderen en jongeren in een gezonde omgeving.